Britisk regering udskyder afstemning om brexitaftale

Den britiske regering udskyder afstemning om brexitaftale, der skulle have været afholdt i starten af juni, siger embedsmand til AFP. Det sker efter protester fra konservative.

Premierminister Theresa May har sagt, at lovgivningsteksten omkring tilbagetrækningsaftalen ville blive offentliggjort med henblik på en afstemning i parlamentet i den uge, der begynder med mandag 3. juni.

Men regeringsembedsmanden Mark Spencer siger, at detaljer omkring forberedelserne af afstemningen ikke er på plads, og at teksten ikke offentliggøres i landets lovtidende i den uge på det planlagte tidspunkt.

- Vi havde håbet at få teksten til afstemning den 7. juni, men vi har for øjeblikket ikke sikret enighed om denne dato siger Spencer, som tilføjer, at detaljer vil blive offentliggjort senere.

Aftalen, der skal til afstemning, fastsætter de gældende betingelser for Storbritanniens udtræden af EU, og May har sagt, at det er "sidste chance" for at sikre et brexit uden kaos.

May mistede onsdag aften sin parlamentsminister, Andrea Leadsom, som skulle have stået for introduktionen af lovpakken.

Leadsom trådte tilbage i protest mod May, som hun kritiserer for at have ført en forkert politik over for hendes modstandere i det konservative regeringsparti.

Dramaet omkring tilbagetrædelsesaftalen er blevet intensiveret i det seneste døgn, hvor der har været mest fokus på kravene om, at premierminister Theresa May går af.

Blandt dem, som har sat May under pres, er indenrigsminister Sajid Javid. Han ønskede et møde med premierministeren onsdag, men hun sagde nej.

Javid ønskede ifølge BBC, at May skulle droppe løftet om, at parlamentet skal have muligheden for at stemme om, hvorvidt der skal holdes en ny folkeafstemning om brexit - såfremt de folkevalgte godtager den seneste version af brexitplanen.

Også udenrigsminister Jeremy Hunt bad om et møde med May, men fik det ikke.

Optrapningen af krisen falder sammen med EU-valget, hvor det konservative parti ventes at blive filføjet et stort nederlag.