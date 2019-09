Britisk regering pålagt at offentliggøre brexit-planer

Det britiske Underhus har stemt for, at regeringen skal pålægges at fremlægge dens planer for et brexit uden en aftale og offentliggøre indholdet af private drøftelser vedrørende beslutningen om at suspendere parlamentet.

Beslutningerne, som er et nyt politisk nederlag for premierminister Boris Johnson, blev vedtaget med et knebent flertal.

Loven blev vedtaget med 311 stemmer mod 302.

Michael Gove, som er med i Johnsons regering siger, at de vedtagne forslag, hvor parlamentsmedlemmer vil gennemlæse privat korrespondance mellem rådgivere og ministre, er helt usædvanligt for det politiske liv og en tilsidesættelse af borgerrettighederne.

Talsmænd for den britiske premierminister bekræftede også mandag, at Storbritanniens parlament bliver suspenderet efter mandagens dagsorden frem til den 14. oktober.

Men sent mandag aften er der planlagt endnu en afstemning om udskrivelse af parlamentsvalg, hvor Bors Johnson ventes at blive tilføjet endnu et nederlag.

I sidste uge vedtog Underhuset en særlig lov, som undergraver Boris Johnsons trussel om at trække briterne ud af EU den 31. oktober uden en aftale med Bruxelles.

Denne lov er mandag formelt trådt i kraft, efter at den er blevet godkendt af dronning Elizabeth. Overhuset godkendte fredag loven efter en hastebehandling af lovudspillet og en række ændringsforslag til det.

Med loven har parlamentet på afgørende vis sat sig igennem over for Johnsons konservative regering.

Loven foreskriver, at premierminister Boris Johnson skal bede om en udsættelse på tre måneder for Storbritanniens udtræden af EU, medmindre parlamentet tilslutter sig en aftale om landets exit fra EU senest 19. oktober.

Johnson har erklæret, at han aldrig vil anmode EU om en udsættelse.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger, at premierministeren ikke vil rejse til Bruxelles den 17. oktober for at forhandle en udsættelse af brexit.

Men Raab siger, at han selv til tage til Bruxelles, og at regeringen altid vil følge landets love. Det skriver Reuters.