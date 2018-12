Britisk politi anholder to for dronekaos over Gatwick

Politiet mistænker to anholdte for intet mindre end 50 droneflyvninger over landets næst travleste lufthavn.

To personer er blevet anholdt under mistanke for at stå bag droneflyvninger, der har skabt kaos i flytrafikken ved lufthavnen i Gatwick nær London.

Det oplyser politiet i Sussex til nyhedsbureauet Reuters.

- Efterforskningen er fortsat i gang, men vi beder befolkningen og passagerer om at være opmærksomme og kontakte os, hvis de har ny information, meddeler politiet.

Lufthavnen, der er Storbritanniens næst travleste, blev lukket i flere omgange mellem onsdag og fredag på grund af en eller flere droner, der bevægede sig i luftrummet over området.

Ifølge politiet er der blevet iagttaget intet mindre end 50 droneflyvninger over landingspladsen, hvor et potentielt sammenstød med et fly under landing eller afgang kunne have været katastrofalt.

Over 100.000 passagerer blev berørt af aflyste afgange. Lufthavnen åbnede igen fredag eftermiddag.