Britisk parlamentsmedlem er anklaget for falske regninger

Anklager modtog beviser på, at et medlem af de britiske parlament havde forfalsket regninger, i november.

Det britiske medlem af parlamentet Christopher Davies er blevet tiltalt for at have forfalsket to regninger. Det oplyser den britiske anklagemyndighed i en pressemeddelelse torsdag.

Den 51-årige parlamentariker er blevet tiltalt for i to forhold at have forfalsket en regning. Derudover skal han ifølge anklagemyndigheden havde givet misledende oplysninger om løntillæg.

Ifølge mediet Sky News modtog anklagemyndigheden beviserne i sagen i november sidste år.

- Anklagemyndigheden minder om, at retsprocessen mod Davies er i gang, og at han har ret til en retfærdig retssag, står der i erklæringen ifølge Sky News.

- Det er ekstremt vigtigt, at der ikke vil være rapportering, kommentarer eller deling af falsk information online, der på nogen måde kan skabe en forudindtagethed om procedurerne, lyder det videre.

Christopher Davies forventes at møde op i retten 22 marts.