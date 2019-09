Formanden for det britiske parlaments Underhus, John Bercow, har mandag meddelt, at han agter at træde tilbage seneste inden for nogle uger.

Hans udmelding kommer efter, at brexit-tilhængere har beskyldt ham for at have misbrugt regler i parlamentet til at underminere dem.

Bercow siger, at han ikke vil genopstille, hvis parlamentet senere mandag stemmer for et snarligt parlamentsvalg. Han siger, at han under alle omstændigheder går af senest den 31. oktober.

Bercow har haft en central rolle i brexitprocessen. Han har blandt andet besluttet, hvilke ændringsforslag som skulle til afstemning under tidligere maratonsamlinger om brexit i parlamentet.

Bercow er bedst kendt som leder af debatterne i parlamentet, hvor han tit og ofte må dæmpe gemytterne med ordene "Order! Order!".

Han var oprindelig konservativ, men da han fik den ærefulde post som parlamentsformand, blev han i princippet politisk neutral. Der er dog en del konservative, som har beskyldt ham for at være imod brexit.

I det store oppositionsparti Labour har den 56-årige Bercow haft bred støtte.

Han kritiseres for at støtte en debatkultur, hvor det tillades at tale meget hårdt og drive hetz mod politiske modstandere.

Bercow har forsøgt at modernisere parlamentet ved ikke at bruge den traditionelle kåbe, som tildeles parlamentsformanden. Han har samtidig gjort det lettere at være kvindeligt parlamentsmedlem med spædbørn.

Kritikere kalder ham opblæst og arrogant - og ovenud glad for at høre sin egen stemme.

På et tidspunkt blev Bercow kritiseret for at have en mærkat på sin bil, der udtrykte modstand mod brexit. Bercow sagde, at mærkaten skyldes hans kone, som han siger "har ret til at have sin egen mening".