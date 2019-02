Britisk parlament klar til at stemme om tre brexitforslag

Formanden for parlamentet, der hedder John Bercow, har udvalgt tre tillægsforslag, som der skal stemmes om torsdag aften.

Medlemmerne af det britiske parlament skal torsdag aften klokken 18 dansk tid stemme om tre ændringsforslag til premierminister Theresa Mays brexitplan.

Formanden for parlamentet, John Bercow, har udvalgt tre tillægsforslag, som der skal stemmes om torsdag aften.

Forslag A kommer fra Labours leder, Jeremy Corbyn, som kræver enten en ny afstemning om en revideret udtrædelsesaftale eller en debat om kommende skridt senest den 27. februar.

Forslag I kommer det skotske nationalistpartis gruppeleder, Ian Blackford. Det kræver, at regeringen beder om en forlænget forhandlingsperiode med EU i mindst tre måneder.

Forslag E kommer fra Anna Soubry, en af de mest EU-venlige konservative. Hun foreslår, at regeringen offentliggør dets analyse af, hvad en udtræden uden en aftale vil indebære.

Bercow har mulighed for at vælge flere forslag til afstemning torsdag aften.

Den britiske brexitminister, Stephen Barclay, siger, at parlamentarikerne bør bevare roen og sende et klart signal til Bruxelles.

May kan risikere et nederlag i parlamentet, hvis hendes planer om at genforhandle den foreliggende brexitaftale bliver blokeret.

Den konservative EU-modstander Jacob Rees-Mogg siger, at det er usandsynligt, at Mays regering vil lide nederlag ved afstemninger torsdag.

Labour-medlemmet Yvette Cooper havde fremlagt et forslag om, at Underhuset inden 27. februar skulle stemme om en revideret udgave af aftalen mellem regeringen og EU.

Forslaget havde opbakning hos Labour, men det er ikke udvalgt til afstemning.