Britisk parlament holder fire afstemninger om brexit

Det britiske parlament vil holde fire retningsangivende afstemninger om brexit ved en samling mandag aften - blandt andet om en toldunion og en løsning efter norsk model.

Det siger formanden for parlamentets underhus, John Bercow.

- Fire forskellige optioner kommer til afstemning, fastslår han.

Der var i alt fremlagt ni forslag.

De fire, som er udvalgt til afstemning af formanden, er om en permanent toldunion, en brexitaftale formet efter den norske model, en folkeafstemning, der skal bekræfte brexit inden en udtræden af EU samt om en forlængelse af forhandlingsperioden i henhold til artikel 50.

Partiet Labour vil støtte forslaget om en brexitaftale formet efter den norske model, rapporterer BBC.

- Labours parlamentsmedlemmer bliver indtrængende opfordret til at støtte en plan om at fastholde Storbritannien i et forhold til EU efter den norske model, rapporterer BBC.

Planen, som også kaldes Fællesmarkedet forslag 2.0, indebærer, at briterne forlader EU, men bevarer bevægelsesfriheden og bidrager til EU-budgettet.

Afstemningerne mandag aften er ikke bindende, men kun vejledende. Det er samme metode, som blev anvendt i parlamentet i onsdags, hvor i alt otte forslag var til afstemning. De blev alle stemt ned.

I den første runde var et forslag om en toldunion med EU et af de mest populære forslag, selv om det også blev nedstemt med et knebent flertal.

Der var mandag en del parlamentarikere, som havde megen fokus på EFTA og EØS-aftalen.

Oprindeligt skulle Storbritannien træde ud af EU 29. marts, men har siden fået udskudt exitdatoen til 12. april. Debatten i Underhuset om de forskellige versioner af skilsmisseaftalen har været hård og i mange tilfælde uforsonlig.

EU-præsident Donald Tusk har indkaldt til EU-topmøde den 10. april, om den britiske situation.

Afstemningerne indledes omkring klokken 21 dansk tid. Resultaterne af afstemningerne ventes først sent på aftenen.