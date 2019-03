Britisk parlament har fremlagt plan for brexit-krise

Formanden for det britiske parlament, John Bercow, har udvalgt de ændringsforslag, som skal til afstemning i parlamentet torsdag aften.

Der er fire ændringsforslag til premierminister Theresa Mays forlag om at udsætte brexit.

Parlamentarikerne skal stemme om regeringens forslag, der lægger op til en kortvarig udsættelse af brexit ved at enes om en brexitaftale den 20. marts - eller senere, hvis der ikke er opnået enighed om en aftale på det tidspunkt.

Bercow siger, at han har udvalgt et ændringsforslag, som er fremsat af uafhængige medlemmer, der foreslår en ny EU-folkeafstemning.

Derudover har han valgt et forslag fra arbejderpartiet Labour, som opfordrer May til at bruge en udsættelse af brexit til at give parlamentet tid til at finde "et flertal for en helt ny linje".

Et tredje ændringsforslag er et forslag om, at parlamentet skal have kontrollen over Brexit-processen.

Ifølge dette forslag vil de britiske parlamentarikere overtage kontrollen over den politiske dagsorden fra regeringen den 20. marts med henblik på at fremtvinge en diskussion om de fremtidige brexit-muligheder.

På den måde kan et flertal måske bryde det nuværende dødvande.

Denne plan støttes både af parlamentsmedlemmer i premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti og af medlemmer af oppositionspartierne.

En af personerne bag forslaget er parlamentarikeren Oliver Letwin.

Det fjerde forslag går ud på, at Mays aftale fremlægges til en tredje "meningsfuld" afstemning i parlamentet.

Afstemninger om forslagene finder sted torsdag aften.