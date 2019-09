Britisk parlament gør klar til nye brexit-opgør

Storbritanniens tidligere konservative finansminister Philip Hammond siger, at en alliance i parlamentet har flertal mod regeringen.

Alliancen, som består af oppositionspartier og oprørske konservative parlamentarikere, er tilstrækkelig stærk til at give premierminister Boris Johnsons regering et nederlag i opgøret om brexit, siger den indflydelsesrige veteranpolitiker.

- Jeg tror, at vi har det antal, som skal til. Jeg tror, at der tilstrækkelig mange, som går med til at bakke dette op, siger Hammond til BBC Radio.

Hammond tilføjer, at der er mange parlamentsmedlemmer, som er vrede over det, der er sket i den seneste uges tid.

- Jeg tror, at der er en gruppe konservative, som meget stærkt føler, at tiden nu er inde til, at vi sætter de nationale interesser over enhver trussel mod os som personer eller mod vores politiske karrierer.

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, vil ifølge den politiske redaktør på The Sun, Newton Dunn, have sine partifæller til at stemme for et valg den 14. oktober - men med en mekanisme, som udsætter brexit til efter den 31. oktober.

I det konservative regeringsparti kom der mandag dramatiske udmeldinger om, at konservative parlamentsmedlemmer, som forsøger at blokere for et no-deal brexit, kan blive ekskluderet af partiet.

Hammond gør det klart, at han vil genopstille som konservativ ved det næste valg, og at han ikke tror på, at Downing Street vil kunne forhindre ham i det.

- Det ville i sandhed blive det mest usædvanligt opgør i mit liv, hvis de gjorde forsøg på at stoppe mig, siger den tidligere finansminister, som trådte tilbage fra sin tunge ministerpost, da Johnson blev premierminister efter Theresa May.

Udtalelserne fra Hammond kommer forud for en parlamentssamling, hvor det kan blive afgjort, hvorvidt Storbritannien går mod et snarligt parlamentsvalg.

Johnson advarede mandag indirekte parlamentet om, at han vil udskrive valg, hvis parlamentet binder hans hænder i opgøret om brexit. Han har udelukket en udskydelse af briternes udtræden af EU, som, han siger, vil finde sted den 31. oktober - om 59 dage - under alle omstændigheder.

En gruppe i parlamentet vil ved samlingen tirsdag forsøge at vinde kontrol over dagsordenen ved at vedtage lovgivning, der tvinger Johnson til at søge en tre måneders udsættelse af brexit.