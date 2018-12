Britisk opposition affejer Mays nye forsikringer fra EU

Jeremy Corbyn har fremstillet et forslag om mistillidsafstemning mod Theresa May. Resultatet er ikke bindende.

Det har ikke ændret noget som helst, at den britiske premierminister, Theresa May, ved et EU-topmøde i sidste holdt samtaler med EU-ledere.

Det siger lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn.

- En ansvarlig premierminister ville have ladet Underhuset stemme om aftalen i denne uge. Vi befinder os i en konstitutionel krise, og May er arkitekten bag den, siger Corbyn i det britiske parlament mandag.

Labour-lederen siger mandag aften, at han har fremsat forslag om en mistillidsafstemning mod Theresa May.

Forslaget betragtes primært som en symbolsk handling. Resultatet vil nemlig ikke være bindende.

Ulig en mistillidsafstemning mod regeringen kan en afstemning imod May som enkeltperson ikke vælte regeringen. Den kan dog øge presset på May, hvis hun taber afstemningen.

May forsøgte i sidste uge i EU at sikre sig nye forsikringer i forhold til et af brexitaftalens helt store stridspunkter: den såkaldte bagstopper.

Ifølge Corbyn opnåede May "ingenting" ved EU-topmødet.

Corbyn var den første, der fik ordet, efter at May klokken 16.30 fremlagde resultaterne af sine samtaler med EU-lederne.

- Der er ingen logisk forklaring på forsinkelsen (af afstemningen, red.), andet end at premierministeren har taget regeringen til et nyt niveau af kaos, lyder det fra Jeremy Corbyn.

Også Labour-politikeren Hillary Benn kritiserer mandag Theresa May.

- Premierministeren tog til EU-topmødet for at sikre sig juridiske forsikringer. Men kun fik ikke nogen, siger han.

May udskød i sidste uge afstemningen om den brexitaftale, hun har forhandlet sig frem til med EU.

Afstemningen skal i stedet holdes i tredje uge i januar, siger hun mandag.

Premierministeren understreger, at valget står mellem Mays aftale, ingen aftale eller intet brexit overhovedet.

- Jeg ved godt, at det ikke er den perfekte aftale for alle. Men vi kan ikke lade det perfekte blive vores fjende. Så risikerer vi at forlade EU uden en aftale, lyder det fra Theresa May.

I parlamentet mandag afviste hun samtidig den snak, der har været om en mulig ny folkeafstemning om briternes medlemskab af EU.