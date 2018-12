Britisk miljøminister frygter ny EU-folkeafstemning

Ledende EU-modstander ser risiko for, at brexit ikke kommer, hvis May taber brexitafstemning

En af de ledende EU-modstandere i premierminister Theresa Mays regering siger, at den foreliggende brexitaftale ikke er perfekt. Men der er en risiko for, at det overhovedet ikke kommer til et brexit, hvis den bliver forkastet af parlamentet.

Miljøminister Michael Gove siger til BBC, at hvis aftalen ikke vedtages af et flertal i parlamentet den 11. december, så er der risiko for, at et parlamentsflertal vil gå ind for endnu en folkeafstemning om briternes udtræden af EU.

Arbejderpartiet Labour har meddelt, at det vil fremsætte et mistillidsvotum til May, hvis brexitaftalen forkastes.

Hvis denne manøvre mislykkes, vil partiet forsøge at få parlamentet til at støtte en anden EU-folkeafstemning, siger Gove. Han insisterer på, at May kan få flertal for den nuværende aftale.

Gove var en fremtrædende skikkelse i kampagnen for Storbritanniens udtræden af EU op til folkeafstemningen i 2016.

Han hævder, at EU-modstanderne formentligt vil vinde, hvis der kommer endnu en EU-folkeafstemning. Men han er imod en afstemning, da det vil "skade troen på demokratiet og ødelægge den sociale sammenhængskraft.

Labours talsmand på brexitområdet, Keir Starmer, sagde i weekenden, at det er "uundgåeligt", at Labour vil vælge at fremsætte et mistillidsvotum til May, hvis parlamentet stemmer nej den 11. december.

- Hvis hun taber en afstemning af denne størrelse efter to års forhandlinger, bør der komme et valg, sagde Starmer til tv-stationen Sky News.

Det britiske parlament vil holde en afgørende brexitafstemning 11. december tidligt på aftenen. Debatten om brexitaftalen i parlamentet indledes tirsdag den 4. december.

I henhold til dokumenter, som blev udsendt i parlamentet onsdag, vil der blive afholdt debat om den britiske skilsmisseaftale med EU 4., 5., 6., 10. og 11. december.