Britisk måling: Klassiske magtpartier står til historiske tæv

Hvis der var valg i Storbritannien i disse dage, tyder det på, at mange politiske poster ville blive skiftet ud.

Ifølge en meningsmåling fra YouGov for avisen The Times, ser det ud til, at de store etablerede partier vil lide under vælgernes frustration over brexit.

Det Konservative Parti, der i dag sidder i regering i Storbritannien, lander i målingen på 19 procent af stemmerne.

Det er det laveste, siden partiet, som premierminister Theresa May er en del af, blev etableret for omkring 200 år siden.

Oppositionspartiet Labour, som har skubbet på for et blødere brexit, ville også ende på 19 procent af stemmerne.

Ifølge meningsmålingen er det det værste resultat siden 1918 for Labour, der bliver ledet af Jeremy Corbyn.

De Liberale Demokrater, som har lavet kampagner målrettet en ny folkeafstemning med håb om at forhindre brexit, ender som det største parti i målingen med 24 procent af stemmerne.

Det næststørste parti i målingen er Nigel Farages Brexitpartiet, som kun har eksisteret i få måneder, med 22 procent af stemmerne.

Vælgerne, der er blevet spurgt, ser dermed ud til at forlade de konservative og Labour, som - på deres egne måder - har forsøgt at levere et form for kompromis, hvad angår brexit.

Ingen regering siden Anden Verdenskrig har været anført af andre partier end Labour eller Det Konservative Parti.

For en uge siden meddelte May, at hun træder tilbage som premierminister og leder af Det Konservative Parti 7. juni. Det næste valg i Storbritannien står senest til at blive afholdt i 2022.