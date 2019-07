Britisk finansminister går af inden den nye chefs ankomst

Boris Johnson udnævnes onsdag officielt som premierminister, og det har fået flere ministre til at trække sig.

Den britiske finansminister, Philip Hammond, har onsdag trukket sig fra sin post. Det oplyser han i et brev.

Hammond havde på forhånd meddelt, at han ville trække sig, hvis Boris Johnson blev valgt som den næste britiske premierminister.

Hammonds opsigelse kommer, efter at flere andre ministre allerede enten har trukket sig eller meddelt, at de agter at forlade deres post.

Senest trak Anne Milton sig som juniorminister for uddannelse tirsdag. Det skete, kort før Boris Johnson blev offentliggjort som ny leder af Det Konservative Parti og dermed kommende britisk premierminister.

Også Alan Duncan har trukket sig fra en ministerpost under udenrigsministeriet.

Justitsminister David Gauke og udviklingsminister Rory Stewart har tidligere meddelt, at de nægter at sidde i Boris Johnsons kabinet.

Johnson tager onsdag eftermiddag til dronning Elizabeth.

Her vil han officielt blive udnævnt som britisk premierminister. Umiddelbart efter ventes han at gå i gang med at sammensætte sit nye ministerhold.