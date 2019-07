British Airways flyver igen til Kairo

British Airways vil genoptage flyvninger til den egyptiske hovedstad, Kairo. Det oplyser det britiske luftfartsselskab i en meddelelse.

Fredag aften lander det første fly fra London i Kairo.

I weekenden indstillede British Airways ellers flyvningerne til Kairo. Det blev forklaret med ikke nærmere specificerede trusler mod flyenes sikkerhed.

Men nu har British Airways foretaget en "grundig gennemgang af sikkerheden" og flyver igen til den egyptiske hovedstad.

Egypten har udtrykt utilfredshed med det britiske selskabs beslutning om at stoppe flyvningerne. Myndighederne har forsvaret sikkerheden i de egyptiske lufthavne.

Kilder i lufthavnen i Kairo siger til det tyske nyhedsbureau dpa, at British Airways ikke har oplyst lufthavnen om bekymringer angående sikkerheden.

Samme dag, som British Airways indstillede sine flyvninger, meddelte det tyske luftfartsselskab Lufthansa, at det heller ikke ville flyve til Kairo.

Men det stod kun på i et døgn.

Ingen af selskaberne har givet nogen forklaring på, hvad der fik dem til at suspendere flyvningerne.

British Airways og Lufthansa er blandt Europas største luftfartsselskaber. Deres midlertidige indstilling af flyvninger har skabt bekymring for, at det kunne skade turismen i Egypten.

I 2015 fik den egyptiske turistindustri et kraftigt dyk, efter at en bombe eksploderede om bord på et russisk passagerfly. Det skete, kort efter at flyet var lettet fra feriebyen Sharm el-Sheikh med kurs mod Sankt Petersborg.

Alle 224 mennesker om bord blev dræbt i angrebet, som Islamisk Stat tog skylden for.

Efter flybomben i 2015 indstillede adskillige lande deres flyvninger til badebyen ved Rødehavet.