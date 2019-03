Briterne har betalt millioner for sikre tunneldrift efter brexit

Vi gik uden om domstol for at sikre vitale forsyninger fra kontinentet, siger Mays talskvinde.

Storbritannien har udbetalt 33 millioner pund (omkring 287 millioner kroner) for at imødekomme et retskrav fra selskabet Eurotunnel.

Selskabet står for driften af tunnelen under Den Engelske Kanal.

Det er sket, efter at der er fremsat beskyldninger om "hemmelige" processer omkring færgekontrakter i en situation, hvor briterne er ude af EU uden at have en aftale på plads.

- Vi traf en beslutning om at indgå et forlig uden om domstolen, for at sikre at vitale forsyninger fra kontinentet ikke bringes i fare, hvis det skulle komme til et no-deal scenarie, siger premierminister Theresa Mays talskvinde.

- Vi mente, at en retssag ville medføre en risiko, som kunne gå ud over kapaciteten for vital ekstrafragt. Et forlig giver os mulighed for at koncentrere os om andre problemer ved et no-deal brexit.

Forliget indebærer, at Eurotunnel trækker et sagsanlæg mod regeringen tilbage. Sagen var blevet rejst, fordi selskabet mente, at det var stillet uretfærdigt i konkurrencen om færgekontrakter efter et no-deal brexit.

Den britiske regering havde forinden udsendt en erklæring om den særlige aftale. Regeringen har indgået en aftale med Eurotunnel for at sikre, at Kanaltunnelen vil fortsætte med at sikre transport af passagerer og fragt efter briternes udtræden af EU den 29. marts.

- Aftalen sikrer regeringen yderligere fragtkapacitet og hjælper med at sikre den nødvendige medicin til de offentlig hospitaler i tilfælde af et brexit uden en aftale, siger den britiske transportminister, Chris Grayling, i erklæringen.

Storbritannien træder ud den 29. marts, hvis ikke skilsmissen med EU bliver udsat, som premierminister May for nylig har åbnet døren på klem for.

May har tilbudt parlamentet en afstemning om at udskyde brexit, hvis hendes aftale med EU nedstemmes, eller en afstemning om en no-deal gør det samme.