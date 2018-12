Briterne gør klar til fem dages brexit-debat

Premierminister Theresa May indleder debat med en erklæring om, at brexitaftale opfylder briternes ønsker.

Premierminister Theresa May indleder tirsdag en fem dage lang debat om brexitaftalen i det britiske parlament. Det sker op til den afgørende afstemning om brexitaftalen, som vil finde sted tirsdag den 11. december omkring klokken 20.00.

May står over for kritik og modstand næsten hele vejen rundt i parlamentet.

Politikerne skal debattere den brexitaftale, som hendes regering nåede frem til med EU i sidste måned. May risikerer, at aftalen bliver forkastet ved afstemningen næste tirsdag.

Ved åbningen af debatten sagde hun igen, at den indgåede aftale "er den eneste mulighed" for, at briterne kan få et blødt og lempeligt brexit.

- Dette er aftalen, som giver den britiske befolkning, hvad den ønsker. Befolkningen ønsker, at vi kommer videre med en aftale, som respekterer beslutningen ved folkeafstemningen, og som åbner muligheden for, at vi finder sammen som et land igen, hvordan vi end stemte, siger May.

Arbejderpartiet Labour afviser den foreliggende aftale og har nævnt muligheden for endnu en EU-folkeafstemning. Oppositionspartiet har varslet et muligt mistillidsvotum for at få Mays konservative regering væltet, hvis aftalen bliver forkastet ved afstemningen.

May er konstant blevet udfordret af indædte EU-modstandere i sit eget parti. Hun vil formentlig også blive udfordret på positionen som partileder.

Ved folkeafstemningen i 2016 stemte 52 procent af briterne for en udtræden af EU. Afstemningen skabte dyb splittelse i landet, og der er stadig meget stærke følelser i begge lejre.

Splittelsen i parlamentet er lige så stærk som i befolkningen. Selv om et stort flertal stemte for at indlede brexitprocessen, så er der ingen konsensus om, hvordan den skal slutte.

Det nordirske parti DUP, som er støtteparti for May, mener lige som mange konservative, at aftalen ikke bryder tilstrækkeligt med EU. DUP er også imod særlige ordninger for provinsen.

Et stigende antal parlamentarikere presser på for at få endnu en afstemning. De indleverede mandag en million indsamlede underskrifter med deres krav til Downing Street 10.

- Det er det eneste rimelige at gøre, hvis parlamentet ikke kan træffe en klar beslutning, siger den tidligere konservative minister Justine Greening.