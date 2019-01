Briter vil fængsle folk for at tage billeder op under skørter

Det kan fremover give to års fængsel at tage et billede op under eksempelvis en kjole i England og Wales.

Det britiske Overhus har vedtaget en lov, der forbyder "upskirting" - at tage billeder op under skørter - i England og Wales.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Loven blev stemt igennem i Overhuset tirsdag. Den mangler nu blot dronningens formelle godkendelse for at kunne træde i kraft.

Den nye lov betyder, at det kan koste op til to års fængsel, hvis man bliver kendt skyldig i at tage et billede op under eksempelvis en kvindes kjole.

26-årige Gina Martin iværksatte i 2017 en kampagne, efter at hun selv havde oplevet, at der blev taget et billede op under hendes skørt.

18 måneder senere har det resulteret i loven, der er vedtaget i Overhuset.

- Jeg er udmattet og så glad!, skriver Gina Martin på Twitter, efter at loven blev vedtaget i Overhuset.

Det er i forvejen forbudt i blandt andet Skotland, Australien og New Zealand. England og Wales har dog ikke haft et forbud mod handlingen.