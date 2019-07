Briter forbereder sig på at forlade EU uden aftale

Den britiske regering arbejder ud fra en antagelse om, at EU ikke vil genforhandle den skilsmisseaftale, der ligger på bordet i forhold til brexit.

Derfor forbereder briterne sig på at forlade det europæiske samarbejde 31. oktober uden en aftale.

Søndag skriver Michael Gove, der er minister uden portefølje, i Sunday Times, at regeringen forsøger at sikre en bedre aftale.

Gove har ansvar for at forberede briterne på et brexit uden aftale. Det er regeringens førsteprioritet at forberede det, tilføjer ministeren.

- Vi håber stadig, at de (EU, red.) vil ændre mening, men vi arbejder ud fra den antagelse, at det vil de ikke.

- Ingen aftale er nu en meget realistisk udsigt, og vi må være sikre på, at vi er klar, skriver Michael Gove.

Boris Johnson, der formelt indtog embedet som premierminister i Storbritannien i sidste uge, har lovet, at brexit finder sted som aftalt.

Johnson har sagt, at han vil forhandle sig frem til en ny skilsmisseaftale, men meldingen fra EU har hele tiden været, at aftalen ligger fast.

Sunday Times skriver også, at Dominic Cummings, der er rådgiver for Johnson, er blevet bedt om at "bruge alle midler" til at sikre brexit.

Under valgkampen stod Commings i spidsen for kampagnen "Vote Leave", der kæmpede for, at briterne skulle forlade EU, og han betegnes af flere som en af "hjernerne" bag brexit.