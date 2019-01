Brexit uden aftale med EU er en katastrofe for bilfabrikker

Hvis ikke det lykkes at nå en ordentlig aftale med EU om den britiske udtræden af EU, så er to tredjedele af den britiske bilindustris eksport i alvorlig fare.

Sådan lyder advarslen fra brancheorganisationen Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT.

- Storbritanniens bilproducenter opfordrer i dag alle politikere til at gøre, alt hvad de kan for at undgå et brexit uden en aftale, skriver SMMT i en pressemeddelelse.

Investeringerne i britiske bilindustri faldt sidste år med 46 procent, og produktionen af biler dykkede 9,1 procent til 1,52 millioner køretøjer.

Det skyldes for en stor del bekymringen for brexit, siger organisationens leder, Mike Hawes. Tusindvis af arbejdspladser er på spil.

Han påpeger, at det vil være en "katastrofe" for hans branche, hvis Storbritannien ender med at forlade EU 29. marts uden en skilsmisseaftale.

- Med færre end 60 dage til, at vi forlader EU, ser risikoen for at brage ud af EU uden en aftale i stigende grad ud til at være reel. Den britiske bilindustri er i højeste alarmberedskab, konstaterer han.

- Uvisheden om brexit har allerede gjort enorm skade på omsætning, investeringer og job.

Selv om tallene lige nu ser skidt ud for branchen, så vil det blegne i forhold til, hvad der vil ske, hvis det ender med et no-deal, siger Hawes.

Foreningen skriver i samme meddelelse, at 81,5 procent af alle biler produceret i 2018 blev eksporteret.

Brexit uden aftale vil betyde, at der skyder en toldmur op, som vil gøre det svært for britisk bilindustri at konkurrere. Det kan anspore japanske bilfabrikker som Nissan, Honda og Toyota til at flytte deres fabrikker i Storbritannien til andre EU-lande.

Premierminister Theresa May vandt tirsdag en afstemning i parlamentet om "alternative forslag" til den skilsmisseaftale med EU, som hun tidligere har sagt ja til.

Men trods presset af oppositionen ville hun ikke fortælle, hvad de alternative løsninger er. Det vedrører den såkaldte bagstopper, som skal forhindre en hård grænse mellem Irland og det britiske Nordirland, når parterne skilles.

Torsdag siger den konservative udenrigsminister, Jeremy Hunt, at regeringen i London i løbet af få dage vil formulere nye forslag til EU-Kommissionen. EU for sin del siger, at man ikke vil genåbne den aftale, man allerede har indgået.