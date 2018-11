Brexit og uforløst indre marked æder EU's bid af global kage

Der er svimlende summer at vinde på at implementere og håndhæve regler i EU's servicedirektiv, siger rapport.

Det er snart to årtier siden, at EU lagde grunden til et forkætret direktiv om tjenesteydelser, men der er stadig store gevinster at hente ved at udbygge det indre marked på det område.

Det fastslår en rapport, der er udkommet torsdag og udarbejdet på vegne af erhvervsministerierne i Irland, Danmark, Finland og Tjekkiet.

Barrierer i form af blandt andet registreringer og godkendelser, der gør det svært for virksomheder at handle på tværs af grænser, sænker effekten af det indre marked.

EU taber terræn på det globale marked, og Storbritanniens farvel til EU vil kun gøre det værre, hedder det. Storbritannien er den næststørste økonomi i EU.

- EU's andel af den globale kage skrumper, og brexit vil forstærke den nedadgående tendens for EU's globale position, fremgår det af rapporten.

Hos Dansk Erhverv er man enig i konklusionen, og opfordringen lyder: Kom i gang.

- Det er en udfordring for vores serviceerhverv, at det indre marked ikke er blevet fuldendt, som det var intentionen. Der er et kæmpe potentiale i, at servicedirektivet bliver implementeret og håndhævet korrekt, siger EU-chef Lasse Hamilton Heidemann.

Han mener, at EU-Kommissionen med fordel kunne tage større ansvar for at sikre, at tiltag bliver implementeret og håndhævet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen delte onsdag sin vision for EU i en tale i Europa-Parlamentet. Her argumenterede han for, at det indre marked skal udvikles, så der ikke er digitale barrierer.

- Det skal være digitalt konkurrencedygtigt. Data skal kunne flyttes frit, sagde Løkke.

Rapporten om det indre marked, der er udarbejdet af Copenhagen Economics og initieret af Irland, peger blandt andet på, at EU halter betydeligt efter USA - især på det digitale.

Forfatterne skønner på baggrund af en analyse af en mindre del af servicesektoren, at der er et uforløst potentiale svarende til mindst to procent af EU's bruttonationalprodukt.

Det vil omregnet i aktuelle priser sige omkring 2280 milliarder danske kroner.

- Man skal altid passe på med den slags. Det er en fremskrivning af en antagelse. Hvis vi kunne forbedre det bare marginalt, så er der massive bnp-forbedringer at hente. Det er vi enige i, siger Dansk Erhvervs EU-chef.