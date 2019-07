Brexit-debat: Johnson gled uden om flere svære spørgsmål

Boris Johnson svarer ikke klart på, hvor langt han vil gå for at tvinge brexit igennem senest den 31. oktober.

Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson, der er favorit til at blive Storbritanniens næste premierminister, fastholder i en tv-debat, at landet skal udtræde af EU den 31. oktober.

Det skal ske, hvad enten der er en skilsmisseaftale på plads med EU eller ej.

- Det er nu eller aldrig, siger Johnson.

Johnsons modkandidat, udenrigsminister Jeremy Hunt, beskylder ham for at have fastsat en "falsk deadline" for at sikre sig opbakning i kampen om at blive landets næste premierminister.

- Det er ikke nu eller aldrig, vel? Det er Boris i nummer 10, det handler om, svarer Hunt med henvisning til premierministerboligens adresse i Downing Street 10.

Hunt fulgte op med et spørgsmål om, hvorvidt Johnson så vil træde tilbage, hvis han som premierminister ikke sikrer, at brexit finder sted senest den 31. oktober.

Men Johnson afviste at svare på spørgsmålet.

Den blonde eksudenrigsminister svarede heller ikke klart på, om han vil suspendere parlamentet for at tvinge et brexit igennem uden en aftale med EU.

Men kort inden tirsdagens tv-debat vedtog det britiske Underhus med et yderst knebent flertal på 294-293 et nyt tiltag, der kan gøre det vanskeligere for en kommende premierminister netop at suspendere parlamentet.

Et flertal i Underhuset har udtrykt modstand imod det såkaldte no deal-scenarie.

Boris Johnson betragtes på forhånd som favorit til at efterfølge Theresa May, efter at hun i sidste måned meddelte, at hun træder tilbage.

Derfor skal der om to uger udpeges en ny partileder, der også indtager posten som premierminister.

De omkring 160.000 medlemmer af Det Konservative Parti skal stemme om, hvem af de to kandidater, de ønsker som partileder.

Resultatet ventes offentliggjort den 23. juli.