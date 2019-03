Brexit-afstemning dingler i det uvisse

Det er uvist, hvornår den britiske premierminister, Theresa May, for tredje gang vil sætte sin brexitaftale med EU til afstemning.

Det fremgår af kommentarer fra britiske ministre kun 11 dage før, at Storbritannien forlader EU. Det rapporterer britiske medier.

- Vi vil kun genfremsætte aftalen, hvis vi har tilstrækkelig tiltro til, at nok af vores kolleger og DUP er rede til at støtte den, siger finansminister Philip Hammond ifølge avisen The Guardian.

DUP er det lille nordirske støtteparti, der lige netop sikrer regeringen et flertal i parlamentet.

Da May i sidste uge for anden gang tabte en afstemning om den skilsmisseaftale, hun har indgået med EU, forlød det fra regeringskredse, at hun ville bringe den til afstemning for tredje gang tirsdag, to dage før hun deltager i et EU-topmøde.

Oppositionen har stemt mod aftalen, og det samme har mange medlemmer af Mays eget konservative parti og de ti medlemmer af DUP.

Ved at bringe Storbritannien tættere på 29. marts, hvor briterne forlader EU, presser hun modstanderne i hendes eget parti til at skifte synspunkt.

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, deltager mandag i et møde for EU's udenrigsministre.

Han ser små og opmuntrende tegn på, at der kan være et skred i gang blandt modstanderne, skriver Reuters.

På spørgsmålet, om en afstemning tirsdag stadig er mulig, svarer han:

- Det håber vi, det er, men vi er nødt til at være sikre på, at vi kan nå det rette antal, siger han.

Jacob Rees-Mogg, som er leder af en lille slagkraftig brexit-gruppe i Det Konservative Parti, siger mandag, at han måske vil ændre signal og støtte Mays aftale med EU.

- Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale, men en dårlig aftale er bedre end at forblive i Den Europæiske Union, når man ser på hierarkiet af aftaler, siger han til radiostationen LBC.

Jacob Rees-Mogg leder en konservativ gruppe parlamentarikere, der kalder sig European Research Group. Den har tidligere krævet et fuldstændigt brud med EU.