Brasilien rejser tiltale mod præsident Temer for korruption

Brasiliens statsanklager har onsdag rejst tiltalte mod præsident Michel Temer for korruption og hvidvaskning af penge.

Det oplyser anklager Raquel Dodge ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Temer, der den 1. januar overdrager embedet til den nyvalgte Jair Bolsonaro, efterforskes for at have modtaget bestikkelse.

Anklagemyndigheden mener, at Michel Temer har modtaget bestikkelse i bytte for et præsidentielt dekret i 2017. Dekretet tillod to havnevirksomheder at forlænge deres kontrakter i op mod 70 år.

I en erklæring fra præsidentens kontor oplyses det, at Michel Temer vil bevise, at der ikke er sket uregelmæssigheder. Han understreger, at ingen virksomheder har draget nytte på ulovlig vis.

For at statsanklageren kan føre sagen for retten, kræves det, at Kongressen bakker op om en retssag. I så fald vil Michel Temer, hvis præsidentperiode slutter den 31. december, blive suspenderet.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det usandsynligt, at Temer kan nå at blive retsforfulgt som præsident.

Men fordi både de nuværende sigtelser samt tidligere sigtelser forbliver rejst mod ham, er det ifølge AP sandsynligt, at han skal for retten i begyndelsen af næste år.