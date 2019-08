Brasilien indfører 60 dages forbud mod skovafbrænding

Brasiliens præsident nedlagde torsdag et 60 dages forbud mod skovrydning ved hjælp af afbrændinger i et forsøg på at få dæmmet op for ødelæggende brande i store dele af regnskoven i Amazonas.

Et dekret, som i en periode forbyder brande, som normalt er lovlige, er blevet underskrevet af præsident Jair Bolsonaro.

Det sker, efter at han er blevet voldsomt kritiseret for sin håndtering af miljøkrisen.

Perioden med det nye forbud falder sammen med den tørre årstid, hvor der er normalt er allerflest brande i Amazonas.

- Jeg mener, at dette forbud burde have været nedlagt for længe siden, siger Waldeglace Sousa Mota, som arbejder i lufthavnen i byen Porto Velho i Amazonas.

Det er uvist, hvor stor effekt forbuddet kan få, vurderer Xiangming Xiao, som er biolog ved Oklahomas Universitet, og som studerer afskovning i Amazonas.

- Forbuddet mod skovbrande i 60 dage vil hjælpe til at begrænse brandene, men det er måske kun en meget begrænset virkning, hvis folk glemmer alt om det hurtigt, siger Xiangming Xiao.

De fleste brande i Brasiliens regnskov sker sidst i august, i september og i begyndelsen af oktober.

Hvert år bliver dele af Amazonas brændt af for at få jord til landbrug, men i år er antallet af skovbrande rekordhøjt.

Der blev registreret omkring 73.000 skovbrande mellem januar og august, mens der i hele 2018 blev registreret under 40.000 brande, viser tal baseret på satellitovervågning.

Regnskoven brændes af for at gøre plads til landbrug. Men mange biologer kritiserer myndighederne for at tænke meget kortsigtet.

Nogle steder kan man dyrke jorden i regnskoven i måske tre-syv år, men så bliver den næringsfattig, og til sidst kan man ikke engang gøde sig ud af det.

Økonomer har regnet ud, at indtægterne fra landbruget på al den skov i Amazonas, der blev fældet fra 2007 til 2016, kun udgør 0,013 procent af hele Brasiliens bruttonationalprodukt. Det viser tal fra Verdensnaturfonden.