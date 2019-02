Brasilien idømmer ekspræsident Lula 13 år i ny korruptionssag

Ekspræsident i Brasilien Luiz Inacio "Lula" da Silva er onsdag blevet idømt 12 år og 11 måneders fængsel for korruption.

Det skete ved en domstol i byen Curitiba i den sydlige del af landet.

Her blev han fundet skyldig i at have taget imod renoveringsarbejde på et landsted fra to byggefirmaer. Det skete i bytte for, at de to firmaer blev tildelt kontrakter af det statsdrevne olieselskab Petrobras.

Det er den 73-årige Lulas anden korruptionsdom. I forvejen er han i gang med at afsone en dom på 12 års fængsel i en anden sag om korruption.

Juridisk ekspert Thiago Bottino do Amaral fra tænketanken og uddannelsescentret Getulio Vargas Foundation forklarer, at ifølge brasiliansk lov kan fængselsstraffe afsones en efter den anden, så længe at den samlede tid bag tremmer ikke overstiger 30 år.

Lula begyndte afsoningen af sin første dom i april sidste år og sidder fængslet i Curitiba.

Den venstreorienterede Lula var præsident i Brasilien fra 2003 til 2010.