Botswana gør sex mellem homoseksuelle lovligt

Det vil fremover være lovligt for homoseksuelle at have sex med hinanden i Botswana i det sydlige Afrika.

Det står klart efter en afgørelse i landets højesteret tirsdag.

Her blev et udsnit af straffeloven fra 1965, der kriminaliserer sex mellem homoseksuelle, erklæret for værende i strid med landets grundlov.

Dommer Michael Elburu har valgt at "underkende bestemmelserne fra en viktoriansk tid" og beordre loven ændret.

Afgørelsen kommer, mindre end måned efter at et andet afrikansk land, Kenya, besluttede ikke at ophæve en lignende lov.

I Botswana var retslokalet fyldt med aktivister, der brød ud i jubel ved domsafsigelsen. Det beretter nyhedsbureauet AFP.

Også hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International vækker tirsdagens beslutning stor glæde.

- Det er en stor og vigtig sejr for LGBTI-aktivister og -organisationer, at Botswana i dag har valgt at afkriminalisere homoseksualitet.

- De fleste lande i Afrika kriminaliserer stadig homoseksualitet, og denne afgørelse vil helt sikkert inspirere aktivister på hele kontinentet til at fortsætte kampen, siger Helle Jacobsen, programleder for køn og LGBTI-rettigheder i Amnesty International Danmark, i en pressemeddelelse.

Botswanas afgørelse blev udskudt tilbage i marts. Det øgede frygten hos aktivister for, at beslutningen ville lade vente på sig på ubestemt tid.

Tirsdag understregede dommer Michael Elburu dog sagens alvor.

- Seksuel orientering er menneskelig. Det er ikke et spørgsmål om mode. Spørgsmålet om privat moral bør ikke påvirke loven, sagde han.

Før tirsdagens dom havde 28 ud af 49 lande syd for Sahara i Afrika love, der kriminaliserer sex mellem homoseksuelle. Det oplyser Neela Ghoshal fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.