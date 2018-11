Bosnisk Srebrenica-leder frikendt for krigsforbrydelser

Tidligere kommandant i Srebrenica, som bosniske muslimer betragter som en folkehelt, er frikendt for drab.

Naser Oric, den muslimske kommandant, som ledede forsvaret af byen Srebrenica under krigen i Bosnien 1992-95, er fredag blevet frifundet i en retssag, hvor han var anklaget for krigsforbrydelser.

Oric betragtes i Bosnien som en helt og som "Srebrenicas forsvarer". Han var tiltalt sammen med sin næstkommanderende, Sabahudin Muhic, for at have dræbt tre serbiske krigsfanger. Muhic blev ligeledes frikendt.

Sagen var oprindeligt for en domstol for et år siden. Men den skulle gå om på grund af fejl.

Pårørende til bosniske serbere, som blev dræbt under borgerkrigen, ser Oric og hans folk som kriminelle.

Derfor er det på forhånd ventet, at domstolens afgørelse kan føre til spændinger mellem de to befolkningsgrupper i Bosnien.

Bosniske serbere og myndighederne i nabolandet Serbien har beskyldt Oric og hans højrehånd, Sabahudin Muhic, for at have dræbt tre bosnisk-serbiske krigsfanger i landsbyer nær Srebrenica tidligt i krigen.

Under krigen i Bosnien blev omkring 100.000 mennesker dræbt. Srebrenica blev i juli 1995 - mod krigens afslutning - indtaget af de bosniske serbere, som massakrerede 8000 muslimske mænd og drenge i byen.

Massakren var den værste krigsforbrydelse i Europa siden Anden Verdenskrig.

Oric blev i 2008 frikendt for krigsforbrydelser mod serbere ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien.

Men han blev anholdt igen i Schweiz kort efter, da Serbien havde eftersøgt ham for krigsforbrydelser.