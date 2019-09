Den britiske premierminister Boris Johnsons bror, Jo, meddelte torsdag, at han træder tilbage fra sin viceministerpost. Han forlader også parlamentet på grund af en konflikt mellem familieloyalitet og hensynet til nationale interesser.

- Det har været en ære at repræsentere Orpington gennem ni år, lige som det har været en ære at tjene som minister i år under tre premierministre, siger Jo Johnson.

- Jeg har i de seneste uger været splittet mellem familieloyalitet og de nationale interesser. Det er en uløselig konflikt, og tiden er inde til, at andre tager over efter mig som parlamentsmedlem og minister, siger han.

Boris Johnson udpegede i juli sin bror til viceministerposten i det britiske departement for handel, energi og industri.

Jo Johnson er lillebror til Boris Johnson. Han var vicetransportminister i regeringen under premierminister Theresa May, som han forlod i november. Han kaldte dengang hendes forhandlinger om brexit en vildfarelse og krævede en ny folkeafstemning.

Jo Johnson går, efter at hans bror led et betydeligt nederlag i parlamentet onsdag, hvor hans politiske modstandere i spørgsmålet om brexit vandt en afstemning. Det betyder, at en lov skal forhindre et brexit uden aftale 31. oktober.

Boris Johnson vil senere torsdag sige, at han fortsat ønsker et parlamentsvalg, selv om Underhusets medlemmer onsdag afviste hans anmodning om at få udskrevet valg.

Premierministeren vil ifølge en talsmand kalde Labour-leder Jeremy Corbyns afvisning af et valg "for en fej fornærmelse af demokratiet".

Ifølge BBC vil lovforslaget om at blokere for et brexit uden aftale ved udgangen af oktober være færdigbehandlet og godkendt i det britiske parlaments Overhus fredag eftermiddag.