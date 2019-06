Boris Johnson vinder første runde i kampen om at afløse May

Ved en afstemning i Storbritanniens konservative parti om, hvem der skal afløse Theresa May som leder og premierminister, blev kandidaterne Andrea Leadsom, Mark Harper og Esther McVey stemt ud i første valgrunde torsdag.

Den næste valgrunde finder sted den 18. juni.

Boris Johnson - tidligere udenrigsminister og tidligere borgmester i London - fik flest stemmer ved afstemningen.

Johnson fik 114 stemmer ved afstemningen, som fandt sted mellem partiets parlamentsmedlemmer. På andenpladsen kom udenrigsminister Jeremy Hunt med 43 stemmer og med miljøminister Michael Gove på tredjepladsen med 37 stemmer.

I alt ti politikere fra Det Konservative Parti kæmper om at blive den næste britiske premierminister, efter at Theresa May har meddelt sin afgang.

Der er nu syv tilbage. Nogle af dem, heriblandt Boris Johnson, har meddelt, at man vil gå efter et brexit senest den 31. oktober - aftale eller ej.

Ud over de tre ovennævnte kandidater er de tilbageværende: Dominic Raab, tidligere brexitminister, Sajid Javid, indenrigsminister, Rory Stewart, udviklingsminister og Matt Hancock, sundhedsminister.

Johnson har været nævnt som mulig premierminister mange gange i de senere år. Mange ventede at se ham flytte ind i Downing Street 10 i 2016. Men Michael Gove, som dengang var Johnsons kampagneleder, trak sin støtte på dramatisk vis og erklærede sig selv som kandidat.

De over 300 konservative medlemmer af parlamentet skal over flere valgrunder stemme, indtil der kun er to kandidater tilbage i kampen om lederposten. Derefter skal partiets omkring 160.000 medlemmer vælge mellem de to. Valget vil være afgjort sidst i juli.