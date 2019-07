Boris Johnson giver EU ultimatum om at genforhandle brexit

Storbritanniens nye premierminister, Boris Johnson, understreger torsdag på ny sit løfte, om at briterne forlader EU 31. oktober - aftale eller nej.

Det sker på Johnsons første hele dag som britisk premierminister.

Her fastslår han foran parlamentsmedlemmerne i Underhuset, at der bliver tale om et brexit uden aftale, medmindre EU genåbner forhandlingerne.

Det har EU adskillige gange - og senest onsdag - afvist.

- Vi er klar til i god tro at forhandle om et alternativ. Vi vil kaste os ind i forhandlingerne med den største energi og beslutsomhed, siger Johnson.

Han håber derfor, at EU vil "genoverveje dets nuværende afvisning".

- Hvis ikke det gør det, så bliver vi nødt til at gå uden aftale, lyder det.

Boris Johnson blev onsdag officielt udnævnt som britisk premierminister ved et besøg hos dronning Elizabeth.

Han har allerede sammensat sit nye ministerhold, og her finder man blandt andre Michael Gove. Han var sammen med Boris Johnson en af de ledende figurer i kampagnen for at forlade EU i 2016.

Gove er blevet ansat som minister uden portefølje med ansvar for at forberede briterne på et brexit uden aftale. Og det arbejde er øverste prioritet lige nu, siger Johnson i Underhuset torsdag.

Den netop afgåede britiske premierminister, Theresa May, forsøgte tre gange at få stemt en skilsmisseaftale igennem i det britiske Underhus.

Alle gange blev aftalen dog afvist. Og det er der en grund til, siger Johnson.

- Aftalens betingelser er uacceptable for det her parlament og for det her land, lyder det fra premierministeren.

52 procent af briterne stemte 23. juni 2016 for at forlade EU.