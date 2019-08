Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at han tirsdag førte "positive og indholdsrige samtaler" med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Johnson gjorde det klart, at "medmindre tilbagetrækningsaftalen genåbnes, og bagstopperen ophæves, så er der ikke udsigt til nogen brexit-aftale".

Det skriver Downing Street i en erklæring ifølge Reuters.

Johnson siger samtidig, at han forsikrede Juncker om, at Storbritannien aldrig vil opsætte kontrolposter på grænsen mellem Irland og den britiske provins Nordirland.

Fra Bruxelles hed det tidligere tirsdag i en erklæring, at Storbritannien alene vil have skylden, hvis det braser ud af EU i et kaotisk no-deal brexit.

Erklæringerne kommer kort før nedtællingen til den britiske udtræden 31. oktober.

EU-landene har udfordrende meddelt Boris Johnson, at briterne selv må komme med realistiske alternativer til "de irske bagstopper-arrangementer", som den britiske regeringschef insisterer på skal ændres.

Juncker sagde i en telefonsamtale med den britiske premierminister, at de 27 lande i EU-blokken ikke vil kunne bebrejdes noget, hvis det hele falder fra hinanden.

Han gentog, at EU er fuldstændigt forberedt på et 'no-deal' scenarie, men at det vil gøre alt for at undgå en sådan situation.

Oppositionslederen Jeremy Corbyn siger, at parlamentsmedlemmer fra flere partier undersøger muligheden for at forhindre et no-deal brexit 31. oktober ved at få vedtaget en ny særlig lov.

Over 160 medlemmer af parlamentet siger, at de har underskrevet en erklæring om, at "de vil gøre alt, hvad der er er nødvendigt" for at hindre Johnson i at gå uden om parlamentet.

- Premierministeren må respektere parlamentet og forstå, at parlamentets rolle er at være skeptisk og udfordre den udøvende magt, siger Jeremy Corbyn, som leder arbejderpartiet Labour.