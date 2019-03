Borgmester fra Florida vil vippe Trump af pinden

Medmindre man har fulgt godt med i amerikansk fodbold i 1990'erne, er det formentlig de færreste uden for byen Miramar i Florida, der har hørt om Wayne Messam.

Men det håber han at lave om på. Torsdag har Messam, der er borgmester i Miramar, officielt erklæret, at han stiller op ved præsidentvalget i USA.

Dermed slutter han sig til de 15 demokrater, der i forvejen er stillet op med et håb om at blive partiets præsidentkandidat i 2020 og tage pladsen i Det Hvide Hus fra Donald Trump.

Den 44-årige Messam offentliggjorde torsdag en video, der viser ham arbejde på sit borgmesterkontor i Miramar, der har 140.000 indbyggere.

- Jeg føler passioneret for den amerikanske drøm, for det er ikke en fiktiv ting for mig. Det er virkelighed for mig, fortæller Wayne Messam i videoen.

Blandt hans mærkesager er et sundhedsvæsen, der dækker flere amerikanere, og at bekæmpe klimaforandringer og fokusere uddannelser mod en højteknologisk fremtid.

Han vil finansiere sine løfter ved at tilbagerulle Trumps skattelettelser til erhvervslivet og de rige.

Blandt de 15 demokrater, der allerede har meldt sig på banen i valgkampen, er mere kendte navne som senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Mindst 12 andre demokrater overvejer stadig, om de vil stille op. Det mest kendte navn i denne gruppe er Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obamas otte år i Det Hvide Hus.