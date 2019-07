Borgmester er såret efter selvmordsbomber i Mogadishu

Da en selvmordsbomber angreb borgmesterkontoret i Somalias hovedstad, Mogadishu, onsdag kom borgmesteren og adskillige embedsmænd til skade.

Det fortæller en slægtning til en af de sårede.

- En selvmordsbomber gik ind i mødegangen og sprængte sig selv i luften, siger Mohamed Abdullahi. Han er i familie med en af de sårede.

Efter angrebet var der sidst på eftermiddagen onsdag dansk tid ikke nogle officielle meldinger om omkomne eller sårede.

Hospitalerne holder tæt med tallene. Myndighederne har bedt personalet om ikke at offentliggøre tal, sådan som de tidligere har gjort.

Det er forbudt for journalister at nærme sig angrebssteder generelt. Men en butiksindehaver i området fortæller, at området var fyldt med ambulancer.

Ingen har umiddelbart taget skylden for angrebet.

Eksplosionen kommer i kølvandet på, at der var været flere angreb i Mogadishu den seneste måned. Mandag omkom 17 mennesker i hovedstaden, da en bombe eksploderede uden for et hotel.

Eksplosionen, som den militante bevægelse al-Shabaab har taget skylden for, fandt sted nær en sikkerhedskontrol på vej til den internationale lufthavn.

Tidligere på måneden mistede 26 mennesker livet i havnebyen Kismayu i Somalia. Også det angreb har militante fra al-Shabaab taget skylden for.