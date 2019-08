Borgmester død efter selvmordsangreb i Somalias hovedstad

Borgmesteren i Somalias hovedstad, Mogadishu, er torsdag død efter et militant angreb mod sit kontor i sidste uge.

Det oplyser en talsmand for Somalias præsident.

Borgmesteren, Abdirahman Omar Osman, blev alvorligt såret i sidste uges angreb, som den militante gruppe al-Shabaab stod bag.

Han døde torsdag på et hospital i Qatar, hvor han var blevet fløjet til for at modtage behandling for sine kvæstelser, oplyser præsidentens talsmand.

Al-Shabaab har meddelt, at gruppen brugte en kvindelig selvmordsbomber ved angrebet. Det var rettet mod amerikaneren James Swan, som er FN's nye udsending i Somalia.

James Swan havde forladt borgmesterens kontor kun få minutter inden selvmordsangrebet.

Seks mennesker blev dræbt i angrebet den 24. juli.

Det er stadig uklart, hvordan den kvindelige selvmordsbomber formåede at få adgang til borgmesterens kontor. Her skal besøgende igennem mindst fire metaldetektorer.

Abdirahman Omar Osman har været byrådsmedlem i Storbritanniens hovedstad, London, men vendte hjem til Somalia og gik ind i politik.