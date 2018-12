Svenske bombeeksperter er natten til tirsdag blevet tilkaldt efter en kraftig eksplosion i en butik i Malmø.

Det skriver flere svenske medier.

Eksplosionen var så voldsom, at den ødelagde facaden på og indgangen til en købmandsbutik på Lantamannagatan.

Politiet modtog anmeldelsen kort før klokken to.

- Det var en kraftig eksplosion, så vi fik flere opkald fra bekymrede borgere, der havde hørt det høje brag. Men ingen har set noget, fortæller Thomas Söderberg, der er vagtchef ved politiet i region syd, til avisen Expressen.

Ingen personer er kommet til skade i eksplosionen, som var så kraftig, at flere bilalarmer blev aktiveret. Det skriver Aftonbladet.

- Nu forsøger vi at danne os et overblik over, hvad der er sket. Kriminal- og bombeteknikere har sagt god for, at det ikke længere er farligt at færdes her, oplyser vagtchefen.

Det er endnu ikke oplyst, hvad der forårsagede eksplosionen.

Politiet har ingen anholdte eller mistænkte i sagen.

For få uger siden kunne en anden stor eksplosion høres i store dele af Malmø.

Her fandt eksplosionen sted ved en restaurant i bydelen Rosengård og efterlod et to meter langt hul i restaurantens bagside.

Kort tid efter eksplosionen fortalte Thomas Söderberg, at det var "rent held", at ingen var kommet til skade under eksplosionen.