To er dræbt, og ti er såret, efter at en turistbus blev udsat for en eksplosion ved pyramiderne i Giza.

En vejsidebombe er eksploderet under en turistbus nær pyramiderne ved den egyptiske by Giza. To turister, der befandt sig i bussen, er blevet dræbt ved eksplosionen.

Derudover er mindst ti andre personer kommet til skade.

Det fortæller flere personer ved de egyptiske sikkerhedsstyrker.

Det egyptiske indenrigsministerium fortæller til nyhedsbureauet AFP, at de to dræbte er fra Vietnam.

I en udtalelse skriver ministeriet, at der var 14 turister fra Vietnam om bord i bussen. Derudover var der en turguide og en chauffør, der begge var egyptere, om bord.

Bussen kørte klokken kvart i seks fredag aften over en hjemmelavet bombe. Både chauffør og turguide er blandt de sårede.

Ved Giza ligger et område med flere pyramider. Den mest kendte er nok Cheopspyramiden. Ved siden af de tre store pyramider i området ligger figuren Sfinksen. Dens formål har angiveligt været at vogte over pyramiderne.

Området er blevet opslugt af storbyen Kairo men er et velbesøgt turistmål.