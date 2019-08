Bolsonaro fjerner kommissionsmedlemmer efter kritik af drab

Efter at flere kommissionsmedlemmer har kritiseret et drab på en aktivist i 1974, har Bolsonaro udskiftet dem.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har torsdag fjernet adskillige medlemmer fra en kommission, der undersøger drab og forsvundne personer under Brasiliens militærregime fra 1964 til 1985.

Det sker, få dage efter at kommissionsmedlemmerne konfronterede Bolsonaro med den rolle, staten spillede i et drab på en venstrefløjsaktivist under militærregimet.

I et dekret underskrevet af Bolsonaros minister for menneskerettigheder fremgår det, at fire ud af kommissionens syv medlemmer er blevet udskiftet. Det gælder blandt andre formanden for kommissionen, Eugenia Augusta Gonzaga.

Bolsonaro har mødt voldsom kritik i denne uge, også fra allierede, efter at han satte spørgsmålstegn ved omstændighederne omkring drabet på den venstreorienterede aktivist Fernando Santa Cruz i 1974.

Santa Cruz er far til Claudio Pacheco Prates Lamachia, som i dag er formand for sammenslutningen af advokater i Brasilien.

24. juli offentliggjorde kommissionen en officiel dødsårsag for Santa Cruz. Den fastslår, at hans død var "voldelig, forårsaget af den brasilianske stat og sket i forbindelse med den systematiske og generaliserede forfølgelse" af politiske aktivister under regimet.

Få dage senere, uden at fremlægge beviser for sin påstand, sagde Bolsonaro, at Santa Cruz var blevet dræbt af "terroristgruppen" Ação Popular.

Bolsonaro sagde til journalister, at hvis formanden for den brasilianske advokatsammenslutning ville vide, hvordan hans far døde, "så skal jeg nok fortælle ham det".

Den højreorienterede Bolsonaro, der er tidligere kaptajn i militæret, har ofte rost militærregimet og nedtonet regimets overgreb.

I 2014 konkluderede Brasiliens såkaldte sandhedskommission, at mindst 434 mennesker blev dræbt eller forsvandt under militærstyret fra 1964 til 1985.

Yderligere blev det anslået, at mellem 30.000 og 50.000 mennesker blev anholdt og tortureret ulovligt.

Bolsonaro kaldte rapporten "ubegrundet".

For at retfærdiggøre torsdagens store udskiftning i kommissionen siger Bolsonaro, at tiderne i Brasilien forandrer sig.