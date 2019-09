Blair advarer Labour mod valg under Corbyn

- Premierminister Boris Johnson er ved at sætte en "elefantfælde" for Labour, siger tidligere premierminister.

Premierminister Boris Johnson er ved at sætte en "elefantfælde" for Labour, advarer tidligere premierminister Tony Blair.

Blair siger, at udskrivelsen af et valg er en del af Johnsons kalkyle, som går ud på, at mange vælgere ikke kan støtte Labours leder, Jeremy Corbyn.

- Boris Johnson ved, at hvis et no-deal brexit står alene som et forslag, så kan det falde. Men hvis han blander det sammen med Corbyn-spørgsmålet ved udskrivelse af et parlamentsvalg, så vil han kunne vinde, selv om et flertal er imod et no-deal brexit, siger Blair, som henviser til, at mange vælgere vil være endnu mere imod at se Corbyn blive premierminister.

- Labours leder bør kunne gennemskue, at et valg, inden brexit er afklaret, vil være en elefantfælde, som let kan undgås.

Et parlamentsvalg vil ifølge Blair blive udlagt som "et valg mellem på den ene side Johnson, der leverer brexit, og som står med et populistisk, konservativt program".

- Alternativet er at skulle overlade landet, økonomien og sikkerheden til Corbyn og hans lille gruppe af tro håndlangere fra den yderste venstrefløj, siger han.

Blair fremhæver, at udfordringen ved et valg inden brexit står "brutalt klar".

- Corbyns opbakning i meningsmålingerne viser ikke, at han vil kunne vinde, siger Blair.

Blair har altid været en hård kritiker af Corbyn og hans støtter. I en tidligere kritik af Corbyn har Blair sagt, at han ikke er sikker på, at det er muligt "for den moderate fløj i arbejderpartiet at generobre kontrollen over partiet fra venstrefløjen"

Blair reformerede selv Labour, da han var leder af partiet i 1990'erne og var regeringschef fra 1997 frem til 2007.