Biler styrter i flod efter brokollaps i Brasilien

Redningsmandskab leder efter personer i to biler, der styrtede ned i en flod efter at færge ramte bropille.

To biler og midtersektionen af en bro i Brasiliens Amazonas-region styrtede lørdag i floden Moju, efter at en færge havde påsejlet en bropille.

Det er natten til søndag dansk tid endnu ikke lykkedes redningsmandskab at finde de personer, der befandt sig i de to biler.

Øjenvidner har fortalt, at de så to små biler falde i floden, da færgen ramte bropillen så voldsomt, at cirka 200 meter af den 860 meter lange bro kollapsede.

Det er uvist, hvor mange personer, der var i bilerne.

Den delvist sammenstyrtede bro afskærer vandvejen til Belem, der er blandt Brasiliens mest travle havne, oplyser myndigheder.

Ingen personer ombord på færgen kom noget til i forbindelse med ulykke.

- Det er en trist dag, siger Helder Barbalho, guvernør i delstaten Pará i det nordlige Brasilien.

- Vores prioritet lige nu er at skærpe eftersøgningen af ofrene og yde deres familier al vores støtte.

Lokale medier beretter, at en inspektion af broen i januar afslørede rust på bropillerne. Lokalregeringen anmodede om penge til at rette op på problemet, men afstod fra at lukke broen for trafik.

Indtil broen er genopbygget, vil der blive indsat pramme til at sejle biler over floden. Reparationsarbejdet ventes at vare et års tid og koste, hvad der svarer til cirka 150 millioner kroner. Desuden vil pillerne på andre broer blive beskyttet bedre end nu.

I 2014 ramte et fartøj en pille på en anden bro i området, hvilket fik omkring 50 meter af spændet til at kollapse.