Fra sin celle anklager Carlos Ghosn kræfter internt i Nissan for at stå bag skattesag mod ham.

Den tidligere bilboss Carlos Ghosn hævder at være udsat for en sammensværgelse af sine egne tidligere underordnede i Nissan, efter han er blevet anholdt for at snyde i skat.

Det siger han i et interview med den japanske børs Nikkeis interne avis.

Carlos Ghosn sad som topfigur i en samling af de tre bilproducenter Nissan, Renault og Mitsubishi. Forud for hans skattesag var han bestyrelsesformand i for alle tre mærker, ligesom han var direktør i Renault.

Han har også tidligere været direktør i Nissan.

I november blev han anholdt efter anklager om, at han havde indgivet en for lille indkomst for dermed at undgå at betale skat af det fulde beløb. Derudover blev han anklaget for at have misbrugt Nissans midler.

Carlos Ghosn, der har statsborgerskab i både Brasilien, Libanon og Frankrig, blev anholdt i Japan og sidder stadig fængslet.

I Nikkei-avisen siger Ghosn til citat, at han har "ingen tvivl" om, at anklagerne mod ham kommer fra folk i Nissan, der er modstandere af hans projekt om at samarbejde tættere med Renault.

En talsmand fra Nissan har omgående svaret igen. Ifølge talsmanden har den nye direktør i Nissan kategorisk afvist påstanden om en sammensværgelse.

Ifølge talsmanden er der internt i Nissan opdaget "substantielle og overbevisende beviser" på svindel.

Retten i Tokyo har nægtet Ghosn at blive løsladt mod kaution, da man frygter, at han flygter eller ødelægger beviser.

Ghosn siger til Nikkei, at han ikke vil flygte.

- Jeg vil forsvare mig selv, siger han.

- Alle beviser er hos Nissan, og Nissan forbyder alle ansatte at tale med mig.

Carlos Ghosn er sigtet for tre separate forhold. Det første omhandler manglende indrapportering af indkomster for omkring 300 milliarder dollar mellem 2010 og 2015.

Derudover kigges der på hans skatteoplysninger de følgende tre år.

Han er også sigtet for en kompleks fidus, der betød, at Nissan endte med at betale Ghosns regninger i fejlslagne forretninger og andre foretagender.

Eksempelvis er Nissans penge endt med at betale for fire luksushuse i Rio de Janeiro og Beirut.

Gohsn afviser alle anklager og kalder dem en forvrængning af virkeligheden. Han forklarer huskøbene med, at han skal bruge et sikkert sted, hvor han kan arbejde og modtage folk i Brasilien og Libanon.

Huskøbene blev ifølge Ghosn godkendt i Nissans juridiske afdeling.

Ghosn har siddet varetægtsfængslet siden 17. november. Hans egen advokat har opgivet at få ham løsladt forud for retssagen, der vurderes at kunne tage op til et halvt år, fordi der er tale om komplicerede forhold.