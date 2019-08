Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden synes at centrere sin valgkamp stadigt mere omkring præsident Donald Trumps personlighed og karakter - snarere end omkring politiske udspil som en sundhedsreform.

Biden foreslår ikke gennemgribende forandringer som Elizabeth Warren. I stedet taler han mere til vælgerne om grundlæggende følelser og instinkter, hvormed præsidentvalget i 2020 kan blive et opgør om karakter, skriver nyhedsbureauet AP.

Biden har langet kraftigt ud efter Trumps karakter efter massedrabene i Texas og Ohio. Og han mere end antyder, at præsidentens retorik og voldsomme udfald mod migranter har tilskyndet til ekstremistisk vold.

- Jeg vil ikke lade denne mand blive genvalgt som USA's præsident, sagde Biden i Iowa tidligere på ugen.

I sin tale gav Biden skiftevis udtryk for skuffelse og voldsom vrede over en præsident, som "ikke viser nogen form for moralsk lederskab".

Talen kom, efter 22 personer blev skudt og dræbt lørdag ved en Walmart-butik i El Paso, Texas. Dagen efter blev ni personer skudt og dræbt i Dayton, Ohio.

En 21-årig mand er anholdt og sigtet for at stå bag angrebet i El Paso. Han menes at stå bag et slags manifest, som blev offentliggjort kort før angrebet, der betegner det som "et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

En 24-årig formodet gerningsmand i Ohio blev skudt og dræbt af politiet.

Biden siger, at det var Trumps flertydige reaktioner på racistisk vold i Charlottesville i Virginia i 2017, som har motiveret ham til at opstille som præsidentkandidat ved valget næste år.

- Gentagne gange har den 76-årige Biden understreget, at præsidentvalget næste år er en kamp "om nationens sjæl", skriver AP's politiske analytiker.

Den politiske analytiker fremhæver videre, at denne platform er mere komfortabel for Biden, som dermed kan fremstå som en ældre statsmand fremfor en meget ideologisk og reformivrig kandidat.

- En præsidents ord er vigtige, sagde Biden i en tale onsdag og tilføjede:

- Det er ord, som kan appellere til de bedre engle i vor natur. Eller de kan frigøre de dybeste og mørkeste kræfter i denne nation.