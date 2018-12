Beyoncé sang ved optakt til indisk milliardærbryllup

Den amerikanske sanger Beyoncé har optrådt som led i en ekstravagant optakt til et celebrity-bryllup i Indien.

Her skal den 27-årige Isha Ambani, datter af landets rigeste mand, giftes med den 33-årige Anand Piramal, søn af en anden indisk milliardær.

Beyoncé var ifølge BBC på gæstelisten sammen med en række Bollywood-stjerner og andre berømtheder som den tidligere amerikanske førstedame Hillary Clinton, mediegiganten Arianna Huffington, cricketstjerne Sachin Tendulkar og stålmagnaten Lakshmi Mittal.

Selve brylluppet i den indiske delstat Rajasthan finder først sted onsdag, mens optakten blev indledt i weekenden. Meget tyder på, at det kan blive det hidtil mest glamourøse bryllup i landet - efter en række andre opsigtsvækkende receptioner, der har kostet mange millioner dollar at gennemføre.

Ved et nyligt bryllup blev der ifølge medierapporter fløjet gæster til fest i 100 chartrede fly, og indiske bryllupper har i den senere tid fyldt meget hos mange celebrity-bloggere på Instagram og i livsstilsmagasiner.

Beyoncé gik på scenen søndag aften og har lagt fotos ud på sin Instagram-profil, hvor hun er iført tøj med juveler. Hendes honorar er ikke offentliggjort, men det har næppe været et problem for brudens far, Mukesh Ambani.

Han er leder af Reliance Industries og har en personlig formue på omkring 307 milliarder kroner, skriver BBC. Han er Asiens rigeste person og ligger nummer 19 over verdens rigeste på Forbes' liste.

Ambani-familien bor i en 27 etagers bygning i Mumbai. Det er verdens dyreste hjem og har en værdi på over en milliard dollar. Bygningen har blandt andet haver i flere niveauer og tre heliports.

Mange i Indien, hvor millioner lever i dyb fattigdom, har fulgt bryllupsforberedelserne tæt - også parrets forlovelsesfest på luksushotellet Villa D'Este ved Comosøen i Italien. Over 600 gæster var inviteret, og sangeren John Legend optrådte. Det skriver The Guardian.