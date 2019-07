Politibetjente mistænkes for at være i ledtog med kriminelle. Nylige fyringer kan være toppen af isbjerget.

Stribevis af hollandske politibetjente er over de seneste uger enten blevet fyret eller sendt hjem på ubestemt tid.

Betjentene mistænkes for at have været i ledtog med kriminelle bander og for at have saboteret ordensmagtens arbejde.

Der skulle være tale om "snesevis" af ansatte i politiet med forbindelser til kriminelle. Ifølge en intern rapport, som avisen Algemeen Dagblad har fået fingre i, er der måske blot tale om toppen af isbjerget.

Alene i ét politidistrikt i det centrale Holland skulle 19 personer have haft kontakter i den kriminelle underverden.

Betjentene beskyldes for blandt andet korruption, svindel og embedsmisbrug, skriver The Guardian, som nævner en række konkrete eksempler.

I byen Utrecht står en højtstående politiansat til at skulle retsforfølges for angiveligt at have modtaget penge fra en narkobaron, der er mistænkt for en række drab.

I hovedstaden Amsterdam er syv betjente blevet sendt ufrivilligt på orlov siden maj. De undersøges blandt andet for at have været i besiddelse af hårde stoffer og for at have manipuleret med oplysninger i politiets it-systemer.

Ifølge Algemeen Dagblad står der i den fortrolige rapport, at der desuden er yderligere "et stort antal undersøgelser" af politipersonale i gang.

Lederen af det hollandske politiforbund, Jan Struijs, efterspørger, at betjente bliver bedre uddannet i, hvad de skal gøre, hvis kriminelle opsøger dem.

- Sagerne fører til mistillid imellem betjentene, og det er et meget stort problem. Betjente skal kunne stole blindt på hinanden, siger han til Algemeen Dagblad.