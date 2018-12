Berømt brasiliansk healer anklages for seksuelle overgreb

Oprah Winfrey har tidligere besøgt den selverklærede healer John of God for at bevidne "hans mirakler".

Ti kvinder står frem med anklager om, at en selverklæret spirituel leder i Brasilien har misbrugt dem seksuelt.

Det skal angiveligt være sket under påskud af at ville kurere dem for depression og andre lidelser.

Anklagerne mod 76-årige Joao Texeira de Faria, der er bedre kendt som John of God, blev offentliggjort på den brasilianske tv-station Globo sent fredag aften.

Zahira Leeneke Maus, der er hollandsk koreograf, er den eneste af de ti kvinder, der står frem med navn. De resterende ni er alle brasilianere.

De fortæller, at Faria har fået dem til at berøre ham seksuelt. Han har angiveligt insisteret på, at det var den eneste måde, hvorpå han kunne overføre sine "rensende" energier til dem.

Maus hævder desuden, at hun også er blevet voldtaget af den brasilianske healer.

John of God er berømt langt ud over Brasiliens grænser. Hans spirituelle praksis har blandt andet følgere i USA, Europa og Australien.

Den amerikanske tv-mogul Oprah Winfrey har blandt andet besøgt den kendte healer i 2013 for selv at bevidne "hans mirakler".

De seneste anklager kommer, efter at to andre kvinder allerede har stået frem med lignende beretninger om seksuelle overgreb i den brasilianske avis O Globo.

Dermed er der i alt tale om anklager fra 12 forskellige kvinder.

Overgrebene skal alle være fundet sted mellem 2010 og 2018. Det skal være sket i healerens "spirituelle hospital" i byen Abadiania tæt på Brasiliens hovedstad, Brasilia.

Faria afviser eller anklager. Det oplyser healerens presseafdeling ifølge Globos nyhedskanal G1.

I en meddelelse lyder det, at Faria har brugt sine evner til at behandle tusindvis af mennesker de seneste 44 år, og at "han på det kraftigste tager afstand fra anklager om enhver upassende opførsel i forbindelse med hans behandlinger".