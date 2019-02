Bernie Sanders vil være præsident i USA

Bernie Sanders er i dag senator i Vermont, men ønsker at blive USA's næste præsident, skriver AP.

Bernie Sanders ønsker at blive USA's kommende præsident efter valget i 2020.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bernie Sanders stiller i første omgang op til at blive nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget, og han annoncerede det i et radioprogram i sin hjemstat.

- Jeg ville have, at indbyggerne i staten Vermont skulle vide dette først. Jeg lover, at jeg på min rejse rundt i USA vil tage de værdier med, som alle os i Vermont er stolte af: En tro på retfærdighed, fællesskab, i græsrodspolitik.

- Det er, hvad jeg vil tage med over hele landet, siger Bernie Sanders i et radioprogram på stationen Vermont New Public Radio.

Sanders forsøgte også i 2016 at blive Demokraternes præsidentkandidat, men tabte nomineringen til Hillary Clinton.

Han er i dag senator i delstaten Vermont.