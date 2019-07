Belgien skal betale dagbøder på 37.300 for langsomt internet

EU kræver minimumsstandarder for it-infrastruktur i alle medlemslande, og Belgien har haltet bagefter.

Belgien skal betale dagbøder på 5000 euro - eller 37.300 kroner - for ikke at have sikret højhastighedsbredbånd som besluttet af EU.

Det er EU-Domstolen mandag kommet frem til, efter at EU-Kommissionen for et par år siden åbnede en sag mod Belgien.

Belgien havde ikke, som medlemslandet skal, omskrevet et EU-direktiv om højhastighedskommunikation til national lov.

Belgien skal betale disse dagbøder til EU-Kommissionen, indtil landet lever op til dets forpligtelser.

Direktivet kræver et minimum af infrastruktur i alle medlemslande.