Barnier tilbyder briterne ensidig udtræden af toldunion

- De andre elementer ved den irske bagstopper opretholdes for at undgå en hård grænse, skriver Barnier.

EU's leder af brexitforhandlingerne, Michel Barnier, er parat til at tilbyde Storbritannien en ensidig udtræden af EU's toldunion.

De øvrige elementer ved den såkaldte irske bagstopper skal opretholdes. Det skriver Barnier på Twitter.

- EU vil gå ind på, at Storbritannien får muligheden for ensidigt at træde ud af toldunionsterritoriet, mens de andre elementer ved den irske bagstopper opretholdes for at undgå en hård grænse, hedder det.

Barnier udsendte sit tweet efter et møde med EU-ambassadørerne fra de 27 EU-lande, der bliver i EU.

- Storbritannien vil ikke blive tvunget ind i toldunionen mod sin vilje, understreger Barnier.

Den britiske premierminister, Theresa May, har over for EU-Parlamentet understreget, at det er nødvendigt med juridisk bindende ændringer af den såkaldte bagstopper. Den skal sikre, at der ikke etableres en fast grænse med kontrolposter mellem EU-landet Irland og det britiske Nordirland.

Tirsdag den 12. marts stemmer de britiske parlamentarikere for anden gang om premierminister Theresa Mays brexitaftale. May advarede fredag på det stærkeste de folkevalgte mod at stemme nej til aftalen for anden gang.