Bangladesh vil ikke længere tage imod flygtninge fra Myanmar.

Det har landets udenrigsminister, Shahidul Haque, meddelt FN's Sikkerhedsråd under et møde torsdag.

- Jeg beklager at måtte informere jer om, at Bangladesh ikke længere er i stand til at håndtere flere mennesker fra Myanmar, lyder det fra ministeren.

Op mod 740.000 muslimske rohingyaer er siden sommeren 2017 flygtet fra Myanmar til Bangladesh. De lever i dag i flygtningelejre i den østlige del af landet.

Den etniske befolkningsgruppe begyndte dengang at forlade delstaten Rakhine i Myanmar, da landets militær eskalerede konflikten med lokale militser.

I de militære operationer blev flere landsbyer brændt ned til grunden, og soldater er blevet beskyldt for drab på civile og massevoldtægt.

Internationale organisationer siger, at hæren i Myanmar stod bag en blodig udrensning, hvor mange blev dræbt.

Bangladesh og Myanmar er siden blevet enige om en aftale, der indebærer, at flere tusinde rohingyaer skal sendes tilbage til Myanmar.

FN har tidligere udtalt, at der er "stor risiko for forfølgelse", hvis de sendes tilbage til Rakhine. Torsdag gentager FN, at rohingyaernes tryghed skal være en betingelse for, at de kan vende tilbage.

Myanmar anser ikke rohingyaerne for at være en indfødt befolkning. Myndighederne i det overvejende buddhistiske Myanmar omtaler rohingyaer som "bengalere". Altså folk der er hjemmehørende i Bangladesh.

Sidste år anbefalede FN i en rapport, at Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) for folkedrab på de muslimske rohingyaer.

Selv afviser Myanmar drab på rohingya-muslimer.