Bangkok er for fjerde år i træk verdens mest besøgte by

Bangkok topper for fjerde år i træk en liste over byer med flest internationale besøgende.

Det viser en årlig undersøgelse fra det amerikanske betalingskortfirma Mastercard ifølge flere medier.

Med næsten 23 millioner udenlandske gæster i 2018 lægger Thailands hovedstad Paris og London bag sig, som er henholdsvis nummer to og tre med lidt over 19 millioner besøgende. Derefter følger Dubai med 15,9 millioner.

De øvrige seks byer i top-ti er Singapore, Kuala Lumpur i Malaysia, New York, Istanbul, Tokyo og Antalya i Tyrkiet.

I løbet af ti år er antallet af internationale besøgende - baseret på 200 byer verden over - øget med 76 procent, fremgår det af undersøgelsen.

Trods Bangkoks langvarige førsteplads på listen har Thailands turistindustri oplevet mere fremgangsrige tider end de seneste måneder.

I maj faldt antallet af ankomster fra andre lande med godt én procent i forhold til året før, mens der i juni var en beskeden vækst på under en procent.

Turisme udgør omkring 12 procent af Thailands økonomi.

I første halvdel af i år har en afdæmpet økonomisk vækst i Kina og en bådulykke sidste år ført til en nedgang i antallet af kinesiske turister til Thailand.

Adskillige kinesere var blandt dødsofrene, da to både med turister i juli 2018 kæntrede ud for ferieøen Phuket.

Det lavere antal turister fra Kina er delvist blevet udlignet af en stigning i antallet af besøgende fra Indien.

I 2019 kalkulerer Thailands turistmyndighed med to millioner turister fra Indien. Det er et år tidligere end forventet, oplyser turistmyndigheden til nyhedsbureauet Reuters.

Ser man på, hvor stort et beløb turister bruger per dag i en by, kommer Dubai ind på en førsteplads, hvor turister i snit bruger 553 dollar per person, skriver pengemagasinet Forbes. Derefter følger Paris med 296 dollar.