13.000 huse i Bahamas er ifølge avisen The Guardian blevet ødelagt eller beskadiget af den voldsomme kategori 5-orkan Dorian, som natten til mandag gik i land på den nordlige del af øgruppen.

Den danske konsul Pia Nyborg-Andersen befinder sig i Nassau, Bahamas' hovedstad, og hun kalder situationen en katastrofe.

- Al kommunikation er nede, der er ingen elektricitet, og de fleste huse er oversvømmede.

- Jeg tror aldrig, vi har set noget lignende før, og vi er ellers vant til orkaner, siger hun.

Med en vindstyrke på op mod 295 kilometer i timen er Dorian den kraftigste atlanterhavsorkan, der nogensinde er gået i land.

Særligt slemt har det været på øerne Great Abaco og Grand Bahama, og Pia Nyborg-Andersen frygter, at det ikke er sidste gang, de oplever så voldsom en orkan.

- Før har vi været vant til kategori 1 eller kategori 2, men de her store storme som Dorian kræver nærmest en ny kategori 6. Er de her monsterstorme vores fremtid, spekulerer hun.

Nassau har været skånet for de værste skader, siger hun, og det er afgørende for de kommende dage.

- Hovedstaden er vigtig, for det er midtpunktet for forretning og nødhjælp, så vi kan hjælpe folk ude på øerne.

- Mange vil også komme hertil for at besøge venner og familie.

Det blæser og regner stadig i Nassau, selv om orkanen er rykket videre, så befolkningen venter på at kunne komme ud og gå i gang med restaurationen.

Konsul Pia Nyborg-Andersen fortæller, at flere beboere allerede er gået sammen i grupper for at organisere hjælp til de mindre øer.

- Der er sikkert mange, som vil blive på øerne, fordi det er deres hus, men forhåbentlig vil de med tilbage til Nassau for at komme sig og for at hente mad, værktøj og den slags, siger hun.

Det forventes, at orkanen Dorian vil følge en rute langs den amerikanske sydøstkyst.

Selv om orkanen ikke nødvendigvis går i land, kan den ramme kystområder i eksempelvis delstaterne Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina.